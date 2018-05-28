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Саркисян и Ле Дриан считают Армению мостом между ЕС и ЕАЭС
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Саркисян и Ле Дриан считают Армению мостом между ЕС и ЕАЭС 

ТАСС 17 минут назад
ЕРЕВАН, 28 мая. /ТАСС/. Армения является мостом между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Евросоюзом. Об этом в ходе встречи в понедельник заявили президент республики Армен Саркисян и руководитель МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает пресс-служба администрации главы государства.
"У Армении роль моста между ЕАЭС и ЕС, что открывает новые возможности для иностранных бизнесменов и инвесторов", — подчеркнули стороны. Глава МИД Франции также добавил, что «в условиях современной международной ситуации Франция — всегда рядом с Арменией». Он также передал Саркисяну приветствия президента Франции Эммануэля Макрона, который осенью собирается посетить республику.
Армения является полноправным членом ЕАЭС. Республика также подписала всеобъемлющее и расширенное партнерское соглашение с ЕС. Власти страны неоднократно заявляли, что привержены международным обязательствам Армении, которые не противоречат друг другу.
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