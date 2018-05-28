Пашинян: Армения заинтересована в развитии сотрудничества с США во всех сферах 

ЕРЕВАН, 28 мая. /ТАСС/. Правительство Армении заинтересовано в развитии сотрудничества с США во всех сферах взаимоотношений. Об этом во вторник заявил премьер-министр Никол Пашинян во время встречи с советником заместителя госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк.
"Премьер-министр подчеркнул важность отношений с Соединенными Штатами и заверил, что правительство Армении заинтересовано в развитии сотрудничества во всех сферах, включая политическую, экономическую, демократическую, права человека и другие сферы", — говорится в сообщении пресс-службы правительства.
По словам Пашиняна, борьба с коррупцией, осуществление реформ в области управления и правовых систем являются приоритетом для новых властей республики".
"Премьер-министр подчеркнул важность усилий США и стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ России и Франции по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Пашинян, подчеркивая приверженность Армении к исключительно мирному урегулированию карабахского конфликта, придал большое значение формированию и укреплению атмосферы мира", — отметили в пресс-службе кабмина.
Ранее Бринк встретилась с президентом Армении Арменом Саркисяном и главой МИД Зограбом Мнацаканяном.