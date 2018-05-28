Пашинян: Армения заинтересована в развитии сотрудничества с США во всех сферах

"Премьер-министр подчеркнул важность отношений с Соединенными Штатами и заверил, что правительство Армении заинтересовано в развитии сотрудничества во всех сферах, включая политическую, экономическую, демократическую, права человека и другие сферы", — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

По словам Пашиняна, борьба с коррупцией, осуществление реформ в области управления и правовых систем являются приоритетом для новых властей республики".