Ещё
Юрий Трутнев займётся развитием российской Арктики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Юрий Трутнев займётся развитием российской Арктики 

АиФ Пермь 28 мая 2018
Фото: АиФ Пермь
Это — одна из задач, которые он будет выполнять в новом Правительстве РФ.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев распределил обязанности между вице-премьерами нового состава Правительства страны, в которое вошли 32 человека. Юрий Трутнев продолжит заниматься развитием Дальнего Востока. В его обязанности войдёт ещё и развитие российской Арктики.
Напомним, ранее Юрий Трутнев был главой Перми, в 2000 году его избрали губернатором Пермской области. В период губернаторства Трутнева начался процесс объединения области и Коми-округа в единый Пермский край. В 2004 году Юрий Трутнев стал Министром природных ресурсов РФ, в 2012 году был назначен помощником президента РФ, в 2013 году стал заместителем Председателя Правительства РФ, полномочным представителем Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
АиФ Пермь: последние новости
В Соликамске трое в масках совершили вооружённый налёт на квартиру Будут ли лесные пожары в Коми? В Соликамске ищут пропавшего 14-летнего подростка
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия всегда прощает»71
Совратившая школьника учительница погибла в страшной аварии69
США назвали условия улучшения отношений с РФ38
Россия обратилась с просьбой к Донбассу177
Порошенко прокомментировал «убийство» Бабченко209
Видео
01:11
Путин рассказал, что его смущает
Политика
02:17
Москве угрожают ежегодные майские ураганы
Общество Новости Москвы
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
00:45
Несите счет: как пропали миллионы Захарченко
Происшествия Статьи
00:52
«Бабченко опозорился до конца своих дней»
Украина Политика
02:00
Генерал ФСБ прокомментировал «воскрешение» Бабченко
Происшествия
03:26
Россия обратилась с просьбой к Донбассу
Политика Конфликты
04:02
Кудрин назвал альтернативу повышения налогов
Экономика Личный счет
00:40
Появилось видео задержания организатора убийства Бабченко
Происшествия
01:24
Захарова прокомментировала «воскрешение» Бабченко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение