Юрий Трутнев займётся развитием российской Арктики 

Это — одна из задач, которые он будет выполнять в новом Правительстве РФ.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев распределил обязанности между вице-премьерами нового состава Правительства страны, в которое вошли 32 человека. Юрий Трутнев продолжит заниматься развитием Дальнего Востока. В его обязанности войдёт ещё и развитие российской Арктики.
Напомним, ранее Юрий Трутнев был главой Перми, в 2000 году его избрали губернатором Пермской области. В период губернаторства Трутнева начался процесс объединения области и Коми-округа в единый Пермский край. В 2004 году Юрий Трутнев стал Министром природных ресурсов РФ, в 2012 году был назначен помощником президента РФ, в 2013 году стал заместителем Председателя Правительства РФ, полномочным представителем Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.