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Посол Кубы в РФ рассказал, когда может состояться обмен визитами глав МИД
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Посол Кубы в РФ рассказал, когда может состояться обмен визитами глав МИД 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Павел Герасимов© РИА Новости / Павел Герасимов
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Обмен визитами глав МИД Кубы и России может состояться в ближайшее время, заявил посол Кубы в РФ Херардо Пеньяльвер Порталь.
"Приглашение открыто, он (глава МИД РФ Сергей Лавров — ред.) может посетить Кубу в любое время. Лавров сказал, что в короткий срок представит предложения для визита и подтвердил, что нашему министру иностранных дел тоже открыто предложение посетить Москву. Это значит, что в короткий срок может состояться или визит Лаврова в Гавану, или нашего министра в Москву", — сказал посол журналистам на открытии выставки в Госдуме, посвященной 55-летию посещения Советского Союза лидером кубинской революции Фиделем Кастро Русом Viva, Comandante!
Конкретные даты визитов сейчас прорабатываются по дипломатическим каналам, добавил посол, отметив, что поездки состоятся в этом году. Порталь также подчеркнул, что в Гаване работают и над организацией визитов на высшем уровне. Это один из приоритетов кубинских властей, подчеркнул посол.
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