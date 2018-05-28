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Голикова будет курировать нацпрограммы демографии и образованию
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Голикова будет курировать нацпрограммы демографии и образованию 

РИА Новости 28 мая 2018
Фото: РИА Новости
ГОРКИ, 28 мая — РИА Новости. Татьяна Голикова на посту вице-премьера будет курировать нацпрограммы по демографии, а также по здравоохранению, образованию и науке, говорится в распределении обязанностей между вице-премьерами, утвержденном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
"Национальные программы по демографии, а также по здравоохранению, образованию и науке", — говорится в документе.
Согласно документу, этот вице-премьер также будет курировать все «социальные вопросы от уровня жизни и доходов людей до трудовых отношений, пенсионное обеспечение, оборот лекарств, молодежную политику».
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