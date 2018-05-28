Голикова будет курировать нацпрограммы демографии и образованию

"Национальные программы по демографии, а также по здравоохранению, образованию и науке", — говорится в документе.

Согласно документу, этот вице-премьер также будет курировать все «социальные вопросы от уровня жизни и доходов людей до трудовых отношений, пенсионное обеспечение, оборот лекарств, молодежную политику».