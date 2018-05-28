В МИД Франции заявили о готовности помочь Армении в вопросах укрепления демократии 

ЕРЕВАН, 28 мая. /ТАСС/. Франция готова помогать Армении в вопросах укрепления демократии в стране. Об этом в понедельник заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе брифинга со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном.
"Я очень горд, что являюсь первым иностранным главой МИД, кто посетил Армению после назначения нового правительства. Франция всегда находится рядом с Арменией в вопросах укрепления демократии", — подчеркнул Ле Дриан.
Он также отметил, что его страна активно вовлечена в реализацию всеобъемлющего и расширенного партнерского соглашения Армении и Европейского союза. «Соглашение не противоречит другим международным обязательствам Еревана», — добавил глава МИД Франции.
Всеобъемлющее и расширенное партнерское соглашение с ЕС было подписано 24 ноября 2017 года в Брюсселе. Со стороны Армении договор подписал министр иностранных дел Эдвард Налбандян, со стороны ЕС — верховный представитель сообщества по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Президент Армении Армен Саркисян подписал закон о ратификации соглашения с ЕС 19 апреля 2018 года.