В МИД Франции заявили о готовности помочь Армении в вопросах укрепления демократии

"Я очень горд, что являюсь первым иностранным главой МИД, кто посетил Армению после назначения нового правительства. Франция всегда находится рядом с Арменией в вопросах укрепления демократии", — подчеркнул Ле Дриан.

Он также отметил, что его страна активно вовлечена в реализацию всеобъемлющего и расширенного партнерского соглашения Армении и Европейского союза . «Соглашение не противоречит другим международным обязательствам Еревана», — добавил глава МИД Франции.