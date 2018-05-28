Бастрыкин призвал закрыть «Инстаграм» 

Instagram должен быть «закрыт» из-за теракта в Ленинграде. Об этом, как сообщает РБК, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Во время своего выступления на съезде уполномоченных по правам детей председатель СК напомнил, что в данный момент Россия обороняется в рамках информационной войны, которую против нее ведут.
В связи с этим он считает, что в стране «вместо Yandex, Google», как, например, в Турции, должна быть своя «информационная система работы для детей».
«А мы даже Instagram закрыть не можем», — посетовал он.