Глава Якутии сообщил об отставке

Глава Якутии подал в отставку

Глава Якутии Егор Борисов 28 мая заявил о решении уйти в отставку. Об этом сообщает ИА ЯСИА.

Борисов пояснил, что «в такой момент республике нужен новый руководитель». Он отметил, что осталось всего несколько месяцев до выборов главы региона.

Борисов поблагодарил жителей Якутии за доверие и подчеркнул, что на своем посту «всегда руководствовался интересами якутян и государства».

Публикация от Егор Борисов (@egafborisov) 28 Май 2018 в 2:13 PDT

Чиновник заверил, что Якутию ждет «светлое будущее». Он выразил надежду, что президент России поддержит кандидатуру нового губернатора, которую предложит регион. Борисов добавил, что этот кандидат «будет не варягом».

На прошлой неделе «Ведомости» сообщили о грядущих отставках Борисова и главы Алтайского края Александра Карлина . Сообщалось, что чиновники покинут свои посты в июне, а их места займут временно исполняющие обязанности губернаторов, поэтому выборы новых глав пройдут уже в 2019 году. Один из источников «Ведомостей» отметил, что у Карлина и Борисова одни из самых низких рейтингов среди всех губернаторов. На президентских выборах жители Якутии активно голосовали за Павла Грудинина , рассчитывая, что «в таком случае Борисова быстрее уберут».

Борисов возглавлял Якутию с сентября 2010 года. В 1971-1991 годах был слесарем-ремонтником, заведующим мастерскими, затем управляющим Чурапчинского районного объединения «Сельхозтехника». В 2003-2010 годах занимал пост председателя правительства Якутии. Борисов возглавлял Якутию с сентября 2010 года. В 1971-1991 годах был слесарем-ремонтником, заведующим мастерскими, затем управляющим Чурапчинского районного объединения «Сельхозтехника». В 2003-2010 годах занимал пост председателя правительства Якутии.