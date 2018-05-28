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ЕС хочет ввести дополнительные ограничительные меры в отношении Венесуэлы
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ЕС хочет ввести дополнительные ограничительные меры в отношении Венесуэлы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
ЕС НАМЕРЕН ПРИНЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ И ОБРАТИМЫЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ В ОТНОШЕНИИ ВЕНЕСУЭЛЫ — РЕШЕНИЕ СОВЕТА ГЛАВ МИД
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