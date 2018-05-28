Лавров проведет встречу с Лукашенко

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во время визита в Минск 29 мая. Об этом сообщили в понедельник в МИД РФ.
"29 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Минск с рабочим визитом, — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. — Запланированы его переговоры с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем и встреча с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко".
"Лавров выступит также в Академии управления при президенте Республики Беларусь", — добавили в МИД РФ.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Лавров 29 мая проведет в Минске переговоры с Макеем, на которых обсудит сотрудничество двух стран в международных организациях. В МИД Белоруссии отметили, что во время визита состоится подписание соглашения о признании виз на время чемпионата мира по футболу в России и Евроигр в Минске.