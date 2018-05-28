Орешкин стал сопредседателем российско-японской межправительственной комиссии 

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в связи с кадровыми изменениями в кабмине утвердил новых сопредседателей межправительственных комиссий России с Японией, Израилем, Италией и Туркменией. Соответствующее распоряжение от 24 мая опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.
В частности, министр экономического развития РФ Максим Орешкин стал председателем российской части российско-японской межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам. Ранее от РФ сопредседателем этой комиссии был Игорь Шувалов, занимавший в предыдущем составе кабмина пост первого вице-премьера.
Вместо бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича главой российской части российско-израильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству стал вице-премьер Максим Акимов, а главой российской части российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству стал глава Минпромторга Денис Мантуров.
Вице-премьер — руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко вместо своего предшественника на этом посту Сергея Приходько возглавил российскую часть межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с Туркменией.