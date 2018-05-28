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Силуанов: повысим пенсионный возраст
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Силуанов: повысим пенсионный возраст 

Вести Экономика 28 мая 2018
Фото: Вести Экономика
Москва, 28 мая — «Вести. Экономика». Правительство рассматривает вопрос об этапах и скорости повышения пенсионного возраста, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
"Вопрос пенсионного возраста на повестке дня. Мы сейчас рассматриваем вопрос об этапах, скорости и так далее", — отметил Силуанов. Президент Владимир Путин поставил задачу повышать пенсии выше уровня инфляции. Для повышения пенсий необходимо пополнять бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) .
В свою очередь председатель правительства Дмитрий Медведев заявил ранее, что правительство в ближайшее время подготовит и внесет в Госдуму предложения по повышению пенсионного возраста.
Возраст выхода на пенсию составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.
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