Могерини подтвердила, что главы МИД ЕС примут решения по Венесуэле

Ранее источник в структурах ЕС заявлял, что страны союза ведут дискуссии о возможном расширении санкций в отношении Каракаса после прошедших там выборов.

"Сегодня мы обменяемся мнениями и примем решения, заключения по ситуации в Венесуэле", — сказала Могерини журналистам в ходе краткого подхода перед началом переговоров.

Президентские выборы в Венесуэле прошли 20 мая. По данным Национального избирательного совета, действующий глава государства Николас Мадуро победил, набрав 6,19 миллиона голосов избирателей (около 68%). Он стал президентом на период 2019–2025 годов. ЕС не признал результаты выборов.

ЕС в начале года ввел санкции против ряда высокопоставленных представителей Венесуэлы, в том числе глав МИД, национальной разведки, центрального избирательного комитета и верховного суда. Ранее Евросоюз заявлял, что будет внимательно следить за избирательным процессом в Венесуэле и готов отреагировать применением соответствующих мер на любое решение или действие, которые могут подрывать демократию и права человека в этой стране.