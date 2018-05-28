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Могерини подтвердила, что главы МИД ЕС примут решения по Венесуэле
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Могерини подтвердила, что главы МИД ЕС примут решения по Венесуэле 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 28 мая — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини подтвердила, что по итогам переговоров глав МИД ЕС в понедельник в Брюсселе ожидаются решения по ситуации в Венесуэле.
Ранее источник в структурах ЕС заявлял, что страны союза ведут дискуссии о возможном расширении санкций в отношении Каракаса после прошедших там выборов.
"Сегодня мы обменяемся мнениями и примем решения, заключения по ситуации в Венесуэле", — сказала Могерини журналистам в ходе краткого подхода перед началом переговоров.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 20 мая. По данным Национального избирательного совета, действующий глава государства Николас Мадуро победил, набрав 6,19 миллиона голосов избирателей (около 68%). Он стал президентом на период 2019–2025 годов. ЕС не признал результаты выборов.
ЕС в начале года ввел санкции против ряда высокопоставленных представителей Венесуэлы, в том числе глав МИД, национальной разведки, центрального избирательного комитета и верховного суда. Ранее Евросоюз заявлял, что будет внимательно следить за избирательным процессом в Венесуэле и готов отреагировать применением соответствующих мер на любое решение или действие, которые могут подрывать демократию и права человека в этой стране.
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