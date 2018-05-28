Ректор МГУ считает нового главу ВЭБ Шувалова выдающимся человеком

В апреле в СМИ появилась информация о том, что Шувалов, который тогда занимал пост первого вице-премьера, может перейти из правительства на должность в руководстве московского университета и стать куратором «долины МГУ» — научно-технологического центра «Воробьевы горы». В новое правительство, сформированное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и утвержденное президентом РФ Владимиром Путиным в мае, Шувалов не вошел. На прошлой неделе Путин предложил ему возглавить государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк), Шувалов согласился и президент подписал соответствующий указ.

"Я думаю, что Игорь Иванович — выдающийся человек, он выпускник Московского университета, мы очень дружны с ним, очень много общаемся. Я уверен, что мы найдем способы контактов, работы. Тем более это интересное дело. Игорь Иванович — очень хорошо относится к университету, он наш друг", — рассказал Садовничий в интервью РИА Новости.

Ранее он подтвердил, что некоторое время назад Шувалов был включен в состав попечительского совета МГУ — главного вуза России, день основания которого 25 января 1755 года празднуется как день российского студенчества.

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