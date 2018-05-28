Ещё
Ректор МГУ считает нового главу ВЭБ Шувалова выдающимся человеком
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ректор МГУ считает нового главу ВЭБ Шувалова выдающимся человеком 

РИА Новости 28 мая 2018
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 мая — РИА Новости. Ректор МГУ Виктор Садовничий считает нового главу Внешэкономбанка Игоря Шувалова выдающимся, рассчитывает на совместные проекты.
В апреле в СМИ появилась информация о том, что Шувалов, который тогда занимал пост первого вице-премьера, может перейти из правительства на должность в руководстве московского университета и стать куратором «долины МГУ» — научно-технологического центра «Воробьевы горы». В новое правительство, сформированное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и утвержденное президентом РФ Владимиром Путиным в мае, Шувалов не вошел. На прошлой неделе Путин предложил ему возглавить государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк), Шувалов согласился и президент подписал соответствующий указ.
"Я думаю, что Игорь Иванович — выдающийся человек, он выпускник Московского университета, мы очень дружны с ним, очень много общаемся. Я уверен, что мы найдем способы контактов, работы. Тем более это интересное дело. Игорь Иванович — очень хорошо относится к университету, он наш друг", — рассказал Садовничий в интервью РИА Новости.
Ранее он подтвердил, что некоторое время назад Шувалов был включен в состав попечительского совета МГУ — главного вуза России, день основания которого 25 января 1755 года празднуется как день российского студенчества.
Главная задача Внешэкономбанка как госкорпорации состоит в финансировании крупных инвестиционных проектов в России и за рубежом.
РИА Новости: последние новости
В ДНР опасаются увеличения провокаций со стороны ВСУ в преддверии ЧМ-2018 Помпео назвал условия улучшения отношений с Россией Россия готова сохранить транзит газа через Украину, заявил Путин
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия всегда прощает»79
Совратившая школьника учительница погибла в страшной аварии69
Россия обратилась с просьбой к Донбассу177
США назвали условия улучшения отношений с РФ37
Спецоперация Бабченко: кто остался в дураках41
Видео
01:11
Путин рассказал, что его смущает
Политика
02:17
Москве угрожают ежегодные майские ураганы
Общество Новости Москвы
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
00:45
Несите счет: как пропали миллионы Захарченко
Происшествия Статьи
00:52
«Бабченко опозорился до конца своих дней»
Украина Политика
02:00
Генерал ФСБ прокомментировал «воскрешение» Бабченко
Происшествия
03:26
Россия обратилась с просьбой к Донбассу
Политика Конфликты
04:02
Кудрин назвал альтернативу повышения налогов
Экономика Личный счет
00:40
Появилось видео задержания организатора убийства Бабченко
Происшествия
01:24
Захарова прокомментировала «воскрешение» Бабченко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение