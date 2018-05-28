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Медведев примет участие в заседании совета глав правительств СНГ
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Медведев примет участие в заседании совета глав правительств СНГ 

РИА Новости 28 мая 2018
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 31 мая — 1 июня посетит Таджикистан для участия в заседании совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ), проведет двусторонние встречи с коллегами, сообщается на сайте кабинета министров.
"Председатель Правительства России посетит Таджикистан с официальным визитом 31 мая 2018 года… в ходе пребывания в Душанбе Председатель Правительства России проведёт двусторонние встречи с главами правительств государств — участников СНГ", — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, в ходе встреч с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и премьер-министром Кохиром Расулзода основное внимание будет уделено развитию сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной, миграционной и гуманитарной областях. По итогам переговоров запланировано подписание двусторонних документов.
Отмечается, что 1 июня в Душанбе Медведев поучаствует в заседании Совета глав правительств СНГ. Состоится обмен мнениями о состоянии и перспективах экономического сотрудничества в рамках СНГ, обсуждение хода переговоров по проекту соглашения о свободной торговле услугами, вопросов инновационного сотрудничества, развития рынка интеллектуальной собственности, взаимодействия в таможенных делах, в сфере образования и молодёжной политики, уточняется в сообщении.
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