Медведев примет участие в заседании совета глав правительств СНГ

"Председатель Правительства России посетит Таджикистан с официальным визитом 31 мая 2018 года… в ходе пребывания в Душанбе Председатель Правительства России проведёт двусторонние встречи с главами правительств государств — участников СНГ", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в ходе встреч с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и премьер-министром Кохиром Расулзода основное внимание будет уделено развитию сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной, миграционной и гуманитарной областях. По итогам переговоров запланировано подписание двусторонних документов.

Отмечается, что 1 июня в Душанбе Медведев поучаствует в заседании Совета глав правительств СНГ. Состоится обмен мнениями о состоянии и перспективах экономического сотрудничества в рамках СНГ, обсуждение хода переговоров по проекту соглашения о свободной торговле услугами, вопросов инновационного сотрудничества, развития рынка интеллектуальной собственности, взаимодействия в таможенных делах, в сфере образования и молодёжной политики, уточняется в сообщении.