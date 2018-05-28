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Медведев в июне улетит в Таджикистан
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Медведев в июне улетит в Таджикистан
News.ru
4 минуты назад
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Премьер-министр
РФ
Дмитрий Медведев
с 31 мая по 1 июня будет с рабочим визитом в
Таджикистане
. Председатель российского кабмина проведёт двусторонние встречи со своими коллегами.
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