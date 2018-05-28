Профессор университета Хоккайдо Хироси Кимура: на четвертом сроке Путина ждет застой

7 мая президент Путин в четвертый раз вступил в должность президента. Тем не менее всего за два месяца, прошедших с 18 марта, обстановка, в которой находится Путин в России и на международной арене, стала намного жестче. Честно говоря, похоже, что Путин не знает, что с этим делать. Интересно, такое впечатление сложилось только у меня? Это стоит обсудить.

«Россия становится одинокой»

Великобритания и За это время произошло много инцидентов. 25 марта в Кемерово сгорел торговый центр. Погибло 64 человека из-за недоброкачественной системы противопожарной безопасности. 14 апреля США Франция запустили 105 «Томагавков» и других ракет по трем объектам, производивших химическое оружие в Сирии . Это стало ответом на то, что администрацию Асада заподозрили в применении зарина.

Этот удар подорвал авторитет путинской России, которая считается общепризнанной опорой администрации Асада. 4 марта, накануне президентских выборов в России, общественность взбудоражило дело Скрипаля. После инцидента отношения между Россией и западными странами серьезно ухудшились. Тогда бывшего российского разведчика, сбежавшего в Великобританию, отравили при помощи «Новичка». Поскольку «Новичок» — нервно-паралитическое вещество, разработанное именно в России, Великобритания выслала российских дипломатов. Более того, около 30 западных стран поддержали эти меры, предприняв аналогичные шаги. Так как Россия решилась на возмездие, отношения между с западными странами ухудшились настолько, что возникли разговоры о начале мини-холодной войны.

Военные в защитных костюмах в Солсбери

Что касается Азии, то США, КНДР , РК и Китай (и даже Япония ) проявляют активность и пытаются урегулировать проблему ядерного разоружения КНДР, однако Россия не выглядит авторитетной по этому вопросу. Действительно, из-за таких тревожных изменений в ситуации на Ближнем Востоке, как выход президента Трампа из ядерного соглашения по Ирану и так далее, цены на нефть выросли. Тем не менее курс рубля не восстанавливается в соответствии с этими изменениями. Наоборот, из-за опасений ухудшения российско-американских отношений в день инаугурации Путина он упал до 62,75 рубля за доллар.

«Тандем возродится?»

Суммирая вышесказнное, в течение примерно двух месяцев с президентских выборов по настоящее время России пришлось бороться со встречным ветром. Не похоже, что президенту Путину удается предпринять эффективные контрмеры. В этом и заключается проблема. Моя точка зрения может показаться радикальной, но я думаю, что в течение последующих шести лет Путину придется столкнуться с этим. Переназначение премьера Медведева, объявленное российским лидером, подтверждает мое пессимистичное предположение.

Медведева подозревают в незаконном обогащении, строительстве ультрароскошного дома и так далее. В настоящее время он считается непопулярным политиком. Более того, этого человека следует сменить для того, чтобы выйти из экономического кризиса, в котором сейчас пребывает Россия. Необходимо назначить премьером реформатора Алексея Кудрина и диверсифицировать российскую экономику, уйдя от ресурсной зависимости.

Несмотря на это, президент Путин решил оставить Медведева. Почему? Дело в том, что он для Путина — преданный и удобный человек. Когда Медведев стал президентом, на самом деле, все было в руках Путина. Возможно, в 2024 году, когда истечет его срок, Путин запустит «Тандем 2.0» и тем самым попытается обеспечить себе политическое выживание.

«Не назван влиятельным»

Попробую сделать смелый прогноз на четвертый срок Путина. В этом мне помогут следующие слова, которыми можно описать предыдущие три срока Путина.

Первый срок (2000 — 2004 год): главная установка — это «стабильность» России. Дело в том, что внезапная демократизация и либерализация при Горбачеве и Ельцине породили хаос и нищету в российском обществе.

Второй срок (2004 — 2008 год): главный лозунг — «благосостояние». Благодаря беспрецедентному нефтяному буму нефтяная держава Россия обеспечила себе материальный достаток.

Третий срок (2012 — 2018 год): Россия добилась «уважения». В результате снижения влияния США, а также хаоса на Украине и в Сирии президент Путин продемонстрировал значимость России и укрепил ее позиции на международной арене.

Итак, что станет отличительной чертой четвертого срока?