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«Россия не вправе вмешиваться в переговоры США и КНДР»
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«Россия не вправе вмешиваться в переговоры США и КНДР» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия не считает себя вправе вмешиваться в переговорный процесс между США и КНДР, но будет готова выступать за конкретные договоренности по корейскому урегулированию, которые будут отвечать интересам всех сторон, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Российский министр в четверг провел встречу с северокорейским коллегой Ли Ён Хо.
"Я уверен, что северокорейская сторона знает историю последних лет и будет определять свою позицию с учетом всех факторов. Я не считаю корректным интересоваться конкретными размышлениями, конкретными формулировками их позиции, с которой КНДР выходит на переговоры с США. Сейчас идут подготовительные консультации экспертов, и мы не считаем себя вправе каким-либо образом вмешиваться в этот процесс", — сказал Лавров журналистам.
"Но когда эти договоренности будут подлежать какому-то рассмотрению международного сообщества, возможно, придется Совету безопасности поддерживать те или иные начинания, конечно, мы будем готовы выступать за те конкретные договоренности, которые будут отвечать интересам всех вовлеченных сторон, в том числе КНДР", — подчеркнул министр.
По его словам, какие гарантии будут "сочтены достаточными, это, конечно же, решать руководству Северной Кореи".
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