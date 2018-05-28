Ещё
В парламенте Италии предложили обсудить импичмент президенту
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В парламенте Италии предложили обсудить импичмент президенту 

Газета.Ru 13 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Лидер итальянского «Движения пяти звезд» Луиджи Ди Майо предложил обсудить в парламенте импичмент президенту Италии Серджо Маттарелле. Об этом сообщает РИА «Новости».
В своем предложении Ди Майо сослался на 90-ю статью конституции, которая говорит, что «президент республики не несет ответственности за свои действия на посту главы государства, кроме случаев государственной измены и нарушения конституции».
По мнению политика, после этого необходимо провести новые парламентские выборы.
Ранее сообщалось, что Джузеппе Конте отказался возглавить национальное правительство Италии. Его кандидатуру на этот пост выдвигали партии «Лига» и «Движение пяти звезд».
После этого Матарелла пообещал объявить о новых выборах в ближайшие часы.
Газета.Ru: последние новости
Неделя без головы: кому достанется богатейший регион России В ФСБ рассказали о незаменимости служебных собак ЕС и НАТО присоединились к обвинению Россию в катастрофе MH17
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европа готовит масштабную антироссийскую кампанию193
Российский олигарх уехал с семьей в Лондон115
Никаких уступок. МВФ «послал» Украину568
Напасть на россиян в Сирии могли боевики с базы США51
В киевском чучеле нашли 178-летнюю записку2
Видео
01:31
В Сирии погибли российские военные
Армия Происшествия
00:13
«Крышу снесло»: Шнуров смутил Сеть странным видео
Шоу-бизнес
03:58
Путин озадачил министров
Политика Общество
00:43
Киеву напомнили о сбежавших из страны украинцах
Украина В мире
00:20
Испытания боевого экзоскелета попали на видео
Оружие Армия
02:39
Звезда «Анатомии страсти» стала жертвой преступников
Шоу-бизнес
00:59
В порту Сочи произошло ЧП
Происшествия
03:26
Синдром Донбасса накрыл украинцев
Украина В мире
04:16
Десятки мужчин устроили погром на рынке в Киеве
Происшествия В мире
01:18
Силовики перебросили под Горловку танки и САУ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение