Кому достанется богатейший регион России

Уже неделю несколько российских регионов остаются без руководителей. В их числе один из самых богатых по природным ресурсам — Ямало-Ненецкий автономный округ . По мнению источников «Газеты.Ru», на выбор главы региона могут влиять интересы крупнейших нефтегазовых корпораций России . Наиболее вероятным кандидатом в губернаторы считается замглавы региона Алексей Ситников . Также называют имя еще одного замглавы — Дмитрия Артюхова.

Уже почти неделю сразу несколько российских регионов живут не только без губернаторов, но и без исполняющих обязанности руководителей субъектов Федерации. Впрочем, ситуация нестандартна тем, что главы регионов покинули свои посты не в результате скандалов, а в результате карьерного роста — до федеральных министров.

Свои назначения они получили еще 18 мая, однако оставленные им регионы новыми руководителями пока так и не обзавелись.

По информации «Газеты.Ru», основным кандидатом на пост руководителя Ямало-Ненецкого автономного округа является заместитель экс-губернатора Алексей Ситников.

Источники называют именно эту фамилию. Однако один из источников «Газеты.Ru» , знакомый с ситуацией, уверен, что за вакантный пост, помимо Ситникова, борется и другой заместитель губернатора Дмитрий Артюхов. Наконец, собеседник «Газеты.Ru», близкий к Кремлю, в качестве альтернативы обоим называет первого заместителя министра энергетики Алексея Текслера

«Уверен, что и Ситников, и Артюхов имеют все шансы стать губернаторами», — считает другой источник, близкий к Кремлю.

Впрочем, один из собеседников «Газеты.Ru» полагает, что предпочтение отдадут прошлой команде. ЯНАО — один из богатейших по природным ресурсам регионов в России. На его территории расположено множество нефтяных и газовых месторождений.

Один из источников считает, что в решении свою роль как раз сыграют госкорпорации. Другой источник также упоминает, что интересы в регионе разные.

При этом проблем с прямыми выборами в регионе нет. Согласно региональному законодательству, глава региона избирается парламентом субъекта РФ по представлению президента РФ.

Политолог Виталий Иванов объясняет, что фигура губернатора в данном регионе не номинальная.

«Любая корпорация не только платит налоги, но и неформально обязана инвестировать в развитие регионов своего присутствия. И в последнем вопросе многое зависит от отношений той или иной корпорации с тем или иным главой. То есть довольно много упирается в главу, определяется его бэкграундом, его способностями договариваться и т.д.», — считает эксперт.

По его словам, резюмируя, любой глава региона должен создавать для корпораций режим благоприятствования и при этом добиваться от них максимально возможных трат на территории региона — инвестиционный и благотворительных.

Политолог Николай Миронов утверждает, что губернатор — важная фигура в любом регионе, и в данном случае ЯНАО не исключение. Разумеется, его фигура — ключевая для деятельности компаний, присутствующих на территории. «Это и налоговый режим, и инфраструктура, и кадры. В конце концов, в таких субъектах крайнего севера каждое предприятие — это город. А это значит, вопросы дорог, социальных льгот и т.д.», — поясняет Миронов.

В ЯНАО работают крупнейшие нефтегазовые компании России. По мнению эксперта, при Кобылкине все участники процесса были, в целом, довольны, поэтому вариант с назначением человека из его команды логичен. ЯНАО также входит в так называемую Тюменскую матрешку. Так что ситуация в Ямало-Ненецком автономном округе также связана и с Тюменской областью.

Кто возглавит другие регионы

Впрочем, еще один осведомленный источник «Газеты.Ru», близкий к Кремлю, считает, что регион может быть отдан выходцу из ЛДПР Ивану Абрамову . На прошлых выборах он едва не вышел с Козловым во второй тур. Нынешний министр набрал тогда всего 50,64% голосов.

«Если Абрамов выдвинется в сентябре, то он вполне способен выиграть выборы. Проще отдать ему этот регион сейчас», — считает источник.

Вместе с тем другой собеседник «Газеты.Ru», близкий к Кремлю, утверждает, что проблема преувеличена, так как Абрамов уже далеко не так силен в регионе, как это было раньше. Позже другие СМИ также упомянули всех этих кандидатов на Амурскую и Тюменскую область в качестве основных.