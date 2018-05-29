Песков высказался об обмене Сенцова на Вышинского

Вопрос об обмене осужденного в России по статье о терроризме украинского режиссера Олега Сенцова на обвиняемого в госизмене на Украине главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского никто не инициировал. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Вопрос об обмене никто не инициировал, насколько мне известно. По крайней мере, мне не известно, чтобы какие-то инициативы поступали бы", — сказал Песков.
Представитель Кремля напомнил слова президента Владимира Путина о том, что Сенцов осужден и отбывает наказание в России за причастность к подготовке теракта, "и это не просто обвинение, это вердикт суда".
"Что касается нашего гражданина, который сейчас [на Украине] обвиняется в госизмене за свою профессиональную журналистскую деятельность, то мы видим, что это совсем другая ситуация. И на пресс-конференции [по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 24 мая] президент Путин и обратился не только к Макрону, но и к журналистам с просьбой, говоря о таких случаях как осуждение Сенцова, не забывать такие случаи, как это беспрецедентное давление на [российского] журналиста", — добавил Песков.
Пресс-секретарь главы государства затруднился ответить на уточняющий вопрос, кто должен инициировать переговоры об обмене, заметив, что не располагает такой информацией. "И я не знаю, была ли у кого-то такая инициатива до сих пор", — добавил он.
Служба безопасности Украины 15 мая провела широкомасштабную операцию в отношении сотрудников агентства "РИА Новости Украина", в частности, был задержан главный редактор агентства Кирилл Вышинский. 17 мая ему было предъявлено обвинение в госизмене, затем городской суд Херсона арестовал его на два месяца. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.
25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России".