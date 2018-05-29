Песков высказался об обмене Сенцова на Вышинского

Песков: вопрос об обмене Сенцова на Вышинского между РФ и Украиной никто не инициировал

"Вопрос об обмене никто не инициировал, насколько мне известно. По крайней мере, мне не известно, чтобы какие-то инициативы поступали бы", — сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил слова президента Владимира Путина о том, что Сенцов осужден и отбывает наказание в России за причастность к подготовке теракта, "и это не просто обвинение, это вердикт суда".

"Что касается нашего гражданина, который сейчас [на Украине] обвиняется в госизмене за свою профессиональную журналистскую деятельность, то мы видим, что это совсем другая ситуация. И на пресс-конференции [по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 24 мая] президент Путин и обратился не только к Макрону, но и к журналистам с просьбой, говоря о таких случаях как осуждение Сенцова, не забывать такие случаи, как это беспрецедентное давление на [российского] журналиста", — добавил Песков.

Пресс-секретарь главы государства затруднился ответить на уточняющий вопрос, кто должен инициировать переговоры об обмене, заметив, что не располагает такой информацией. "И я не знаю, была ли у кого-то такая инициатива до сих пор", — добавил он.