«Прямая линия» начнется в полдень

«Прямая линия» с Путиным пройдет 7 июня

«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным пройдет в полдень 7 июня. Задать свой вопрос можно, позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение. Вопросы принимаются начиная с 27 мая вплоть до окончания программы.

«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным пройдет в четверг 7 июня в 12.00, сообщает пресс-служба Кремля . Транслировать мероприятие будут Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», «ОТР», радиостанции «Маяк», « Вести FM » и «Радио России».

«Глава государства ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. Задать свой вопрос можно, позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение», — говорится в объявлении администрации президента России.

Обращения к главе государства также будут приниматься через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», где можно отправить текстовый вопрос или обратиться к президенту, записав видеоролик.

«Кроме того, непосредственно во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений «Москва — Путину» и «ОК Live».

Вопросы будут приниматься начиная с 8.00 (мск) 27 мая вплоть до окончания программы 7 июня. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в ходе прямого эфира», — поясняет пресс-служба главы государства.

Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России , вопросы также будут приниматься в виде SMS и MMS-сообщений — но только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная.

Задать вопрос можно будет только на русском языке и объемом не более 70 знаков. С 27 мая вопрос можно направить и через официальное мобильное приложение «Москва — Путину». 7 июня на сайте программы и в эфире Общественного телевидения России будет доступна трансляция с сурдопереводом.

Несколькими днями ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что «прямая линия» с Владимиром Путиным будет содержать ряд новаций. Он уточнил, что она будет «обогащена» с точки зрения географии, объема общения в соответствии с технологическими достижениями.

«В этом году «прямая линия» предусматривает различные новации», — ответил представитель Кремля на вопрос, действительно ли «прямая линия» в этом году пройдет без зрителей.

«Но она будет чуть-чуть, скажем так, обогащена с точки зрения географии, объема общения в соответствии с теми достижениями технологическими, которые имеются в нашем распоряжении. Детально обо всем мы вам своевременно расскажем», — добавил Песков.

Чуть ранее «Би-би-си» со ссылкой на двух источников, знакомых с подготовкой эфира, сообщал, что на «Прямой линии» с Путиным не будет зрителей в студии.

По словам собеседников телеканала, зрителей в студии не будет, так как организаторы решили максимально сосредоточиться на вопросах, присылаемых телезрителями. Отмечается, что вопросы для главы государства будут выводиться на экраны в студии.

Также источники телеканала подчеркнули, что в этом году подготовка эфира проходит в большой секретности. По их словам, это может означать, что организаторы «Прямой линии» готовят и другие нововведения.

В прошлом году «прямая линия» прошла 15 июня и длилась в общей сложности практически четыре часа, за это время российский президент ответил более чем на 70 вопросов.

Тогда передачу посмотрели 6,182 миллиона россиян старше четырех лет, из них на Первом канале — свыше 3 миллионов человек, на «России 1» — 2,662 миллиона человек, на «России 24» — порядка 462 тысяч россиян. Охват зрителей по трем каналам, которые смотрели передачу не менее минуты, составил 13,911 миллиона россиян, передает НСН.

Сам глава государства тогда отмечал важность проведения «прямой линии». Путин заявил, что считает крайне полезным проведение мероприятия, потому что некоторые вопросы требуют внимания со стороны правительства России и даже президента.

«Именно поэтому и проводятся такие мероприятия, как «прямая линия», чтобы почувствовать этот накал, чтобы почувствовать этот нерв», — подчеркнул президент России. Также он добавил, что это полезная работа.

«Прямая линия» — один из трех «больших форматов», ежегодно используемых для обозначения политического, социального и экономического курса главы государства. Два других — послание Федеральному собранию и пресс-конференция с журналистами.