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Ройзман посмеялся над своим «золотым парашютом»
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Евгений Ройзман посмеялся над своим «золотым парашютом» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман на своей странице в Facebook после отставки написал про расчет, который ему выдали в бухгалтерии думы.
«Выдали последний расчет, со всеми выплатами 92 тыс. рублей. Золотой парашют. Смеюсь», — написал политик.
>> Ройзман подал в отставку
Он также вспомнил песню на мотив хита Venus рок-группы Shocking Blue: «Вспомнил, пели в детстве на мотив „Шизгары: Получил получку я, 92 рубля, 90 на пропой, 2 рубля несу домой… Шизгара!“.
Евгений Ройзман заявил об уходе с поста главы Екатеринбурга в понедельник, 22 мая. Причиной ухода он объявил поправки в устав города, отменяющие прямые выборы мэра Екатеринбурга.
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