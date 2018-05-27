Евгений Ройзман посмеялся над своим «золотым парашютом»

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман на своей странице в Facebook после отставки написал про расчет, который ему выдали в бухгалтерии думы

«Выдали последний расчет, со всеми выплатами 92 тыс. рублей. Золотой парашют. Смеюсь», — написал политик.

Он также вспомнил песню на мотив хита Venus рок-группы Shocking Blue: «Вспомнил, пели в детстве на мотив „Шизгары: Получил получку я, 92 рубля, 90 на пропой, 2 рубля несу домой… Шизгара!“.

Евгений Ройзман заявил об уходе с поста главы Екатеринбурга в понедельник, 22 мая. Причиной ухода он объявил поправки в устав города, отменяющие прямые выборы мэра Екатеринбурга.