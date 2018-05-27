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Якунин объяснил выбор Ельцина в пользу Путина
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Якунин объяснил выбор Ельцина в пользу Путина 

Деловая газета «Взгляд» 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Экс-президент РЖД Владимир Якунин рассказал, какие причины побудили бывшего президента России Бориса Ельцина выбрать своим преемником Владимира Путина.
По его словам, в последний период президентства Ельцина элита «была заинтересована в стабильном переходе власти и в продолжении тех реформ, которые считались необходимыми», сообщает РБК.
Якунин заявил, опираясь на свою оценку событий 90-х, что Ельцин и его окружение поставили на Путина как «зарекомендовавшего себя в работе с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком».
«Путин как человек слова, человек который воспринял демократические и либеральные взгляды своего патрона и всячески его при в этом поддерживал, на мой взгляд, оказался в поле зрения людей принимающих решение», — заявил Якунин.
Экс-глава РЖД заявил, что это решение не связано с тем, что Путин раньше служил в КГБ, речь шла именно о его деятельности в Санкт-Петербурге, где он показал себя человеком «либерально-демократических взглядов», способным «воспринять новую идеологию» и продвигать ее.
Кроме того, Ельцин ценил «элементы патриотизма и государственничества» Путина, заявил Якунин.
Ранее Путин рассказал, что зарубежные страны видели в мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке возможного кандидата в президенты России, однако у того были сложности с окружением Ельцина.
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