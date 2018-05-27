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Министр иностранных дел Узбекистана посетит Россию на следующей неделе
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Министр иностранных дел Узбекистана посетит Россию на следующей неделе
Газета.Ru
1 час назад
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Фото: Shamil Zhumatov/Reuters
Министр иностранных дел
Узбекистана
Абдулазиз Камилов
приедет в
Россию
с рабочим визитом 28-30 мая, говорится на сайте
МИДа
республики.
Новость дополняется.
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