Главы МИД Узбекистана и РФ обсудили предстоящий визит Путина в Ташкент

"На встрече обсужден актуальный круг вопросов узбекско-российской повестки дня. Прежде всего рассмотрены предложения по повестке дня запланированной на осень встречи президентов Шавката Мирзиеева и Владимира Путина в Ташкенте", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стороны «подчеркнули особую значимость для дальнейшего укрепления и развития двусторонних отношений союзничества и стратегического партнерства предстоящего государственного визита президента России в Узбекистан, придания им конкретного и долгосрочного характера».