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Главы МИД Узбекистана и РФ обсудили предстоящий визит Путина в Ташкент
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Главы МИД Узбекистана и РФ обсудили предстоящий визит Путина в Ташкент 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ТАШКЕНТ, 30 мая. /ТАСС/. Министры иностранных дел Узбекистана и России Абдулазиз Камилов и Сергей Лавров обсудили на встрече в Москве актуальные темы двусторонних отношений и вопросы, связанные с запланированным на осень визитом президента РФ Владимира Путина в Ташкент. Об этом сообщила в среду пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана.
"На встрече обсужден актуальный круг вопросов узбекско-российской повестки дня. Прежде всего рассмотрены предложения по повестке дня запланированной на осень встречи президентов Шавката Мирзиеева и Владимира Путина в Ташкенте", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, стороны «подчеркнули особую значимость для дальнейшего укрепления и развития двусторонних отношений союзничества и стратегического партнерства предстоящего государственного визита президента России в Узбекистан, придания им конкретного и долгосрочного характера».
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