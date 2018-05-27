В Совфеде ответили на план Киева по «уничтожению России»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в интервью телеканалу RT прокомментировал заявление замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки о том, что Россию можно уничтожить с помощью санкций.

Ранее Тука заявил, что экономику России можно разрушить с помощью повышенного санкционного давления. По его мнению, санкции привели к распаду СССР.

"Украинская сторона от ограничений, которые она как попугай вводит вслед за Европой и Америкой, страдает в большей степени. Если посмотреть на экономические потери Украины за последние годы, то они в несколько раз больше, чем потери России", — сказал Цеков.

Также он отметил, что к распаду СССР привели не санкции западных стран, а отсутствие консолидации общества. Цеков добавил, что в данный момент Россия является консолидированной, несмотря на "нападки". Также он посчитал, что российская экономика успешно справляется с западными санкциями.

Цеков заключил, что данное заявление Тука сделал из-за приближающихся президентских выборов на Украине. По его мнению, Киев ошибочно считает, что подобная риторика нравится украинцам.