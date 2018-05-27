«Не дождутся»: в Совфеде ответили на план Киева по «уничтожению России»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков ответил на идею замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Георгия Туки «развалить Россию санкциями, как Советский союз». В разговоре с RT сенатор подчеркнул, что основной причиной развала СССР были разногласия в советском обществе, а сегодня россияне «консолидированы на фоне всех нападок» на Россию.

«Не дождутся, — заявил сенатор, — санкции — это плохо, но мы за четыре года продемонстрировали всему миру, что с ними весьма успешно справляемся».

Цеков добавил, что преодоление эффекта от санкций стало возможно благодаря перестройке российской экономике — Россия «движется вперед».

Сенатор отметил, что сейчас страны Запада, наложившие санкции на РФ, начинают понимать обоюдоострый характер антироссийских ограничений. Хотя эти меры и создают проблемы для России, не меньшие трудности из-за них испытывают как страны Европейского союза , так и сама Украина. Цеков добавил, что Киев вводит санкции вслед за Соединенными Штатами и ЕС «как попугай» и несет экономические потери «в несколько раз большие», чем несет Россия.

Парламентарий подчеркнул, что по мнению украинских властей антироссийская риторика нравится избирателям, но «сейчас граждан Украины больше беспокоит ситуация внутри», а не санкции против РФ.

Как сообщил ранее ФАН, замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука предложил давить на Россию санкциями, чтобы «уничтожить ее как наикрупнейшую империю мира СССР — без единого выстрела».

Тука отметил, что к распаду Советского союза привел «и ряд других факторов».

Напомним, что Украина 23 мая ввела санкции в отношении Московской биржи (MOEX) — сроком до 2021-го года. Были заблокированы активы МосБиржи на Украине, ограничены торговые операции MOEX, а также приняты меры по предотвращению вывода капиталов за пределы Украины. Более того, Киев решил приостановить исполнение финансовых обязательств, взятых на себя в рамках торгов на MOEX.

Московской бирже также более не будут оказывать телекоммуникационные услуги украинские провайдеры. Госзакупки на территории Украины в рамках санкций против MOEX приостановлены, сообщает НСН.

Новые украинские санкции нацелены и на российские масс-медиа и будут действовать три года. В санкционном списке оказались телеканалы Первый, «Россия 24», НТВ РЕН ТВ , радиостанция «Наше Радио» и акционерные общества «Москва Медиа», «ТНТ-Телесеть» и «Национальная медиа группа».

«Расцениваем это как очередной акт политической цензуры, направленный на дальнейшую зачистку информационного пространства страны, и попытку киевского режима силовыми методами лишить население возможности получать непредвзятую и объективную информацию о происходящих в стране событиях», — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Захарова добавила, что Россия настаивает на «незамедлительной и жесткой» реакции, которая должна последовать со стороны профильных международных организаций.

Международная неправительственная организация «Комитет защиты журналистов» призвала Киев воздержаться от запрета источников информации — «с благоприятным или неблагоприятным освещением событий».

«Борьба с пропагандой путем цензуры не только недемократична, но и неэффективна. Мы призываем Украину отменить запрет на российские СМИ», — значится в тексте заявления.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме сравнил ситуацию с санкционным давлением с хаотической спортивной игрой. «Складывается ситуация в мире такая, что как бы все играют в футбол, но при этом применяют правила борьбы дзюдо. Вот интересная игра какая получается — это совсем и не футбол, и не дзюдо — это просто хаос», — заявил Путин.

Кроме того, президент РФ заявил, что в мире наблюдается подрыв основ многостороннего сотрудничества. «Сегодня мы наблюдаем даже не эрозию, а фактически подрыв основ многостороннего сотрудничества. Система ломается, довольно грубо. Правилом становится нарушение правил», — сказал Путин.

Он также отметил, что санкции стали вполне официальным инструментом торговой политики некоторых стран. «И другие вынуждены к этому приспосабливаться, принимать зеркальные меры», — добавил российский лидер.

Президент РФ подчеркнул, что снижаются темпы заключения соглашений о свободной торговле. По мнению Путина, мы имеем дело с новой формой торгового протекционизма.