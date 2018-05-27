В Совете Федерации ответили на идею украинского замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгия Туки «развалить Россию санкциями, как СССР». Член комитета СФ по международным делам Сергей Цеков заявил, что причиной распада Советского союза стало «отсутствие консолидации советского общества», а сегодня граждане РФ «объединились на фоне нападок». С санкциями же, подчеркнул сенатор, Россия успешно справляется.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков ответил на идею замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Георгия Туки «развалить Россию санкциями, как Советский союз». В разговоре с RT сенатор подчеркнул, что основной причиной развала СССР были разногласия в советском обществе, а сегодня россияне «консолидированы на фоне всех нападок» на Россию.
«Не дождутся, — заявил сенатор, — санкции — это плохо, но мы за четыре года продемонстрировали всему миру, что с ними весьма успешно справляемся».
Цеков добавил, что преодоление эффекта от санкций стало возможно благодаря перестройке российской экономике — Россия «движется вперед».
Сенатор отметил, что сейчас страны Запада, наложившие санкции на РФ, начинают понимать обоюдоострый характер антироссийских ограничений. Хотя эти меры и создают проблемы для России, не меньшие трудности из-за них испытывают как страны Европейского союза, так и сама Украина. Цеков добавил, что Киев вводит санкции вслед за Соединенными Штатами и ЕС «как попугай» и несет экономические потери «в несколько раз большие», чем несет Россия.
Парламентарий подчеркнул, что по мнению украинских властей антироссийская риторика нравится избирателям, но «сейчас граждан Украины больше беспокоит ситуация внутри», а не санкции против РФ.
Как сообщил ранее ФАН, замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука предложил давить на Россию санкциями, чтобы «уничтожить ее как наикрупнейшую империю мира СССР — без единого выстрела».
Тука отметил, что к распаду Советского союза привел «и ряд других факторов».
Напомним, что Украина 23 мая ввела санкции в отношении Московской биржи (MOEX) — сроком до 2021-го года. Были заблокированы активы МосБиржи на Украине, ограничены торговые операции MOEX, а также приняты меры по предотвращению вывода капиталов за пределы Украины. Более того, Киев решил приостановить исполнение финансовых обязательств, взятых на себя в рамках торгов на MOEX.
Московской бирже также более не будут оказывать телекоммуникационные услуги украинские провайдеры. Госзакупки на территории Украины в рамках санкций против MOEX приостановлены, сообщает НСН.
Новые украинские санкции нацелены и на российские масс-медиа и будут действовать три года. В санкционном списке оказались телеканалы Первый, «Россия 24», НТВ, РЕН ТВ, радиостанция «Наше Радио» и акционерные общества «Москва Медиа», «ТНТ-Телесеть» и «Национальная медиа группа».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона возмущена такими действиями в отношении своих СМИ.
«Расцениваем это как очередной акт политической цензуры, направленный на дальнейшую зачистку информационного пространства страны, и попытку киевского режима силовыми методами лишить население возможности получать непредвзятую и объективную информацию о происходящих в стране событиях», — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.
Кроме того, Захарова добавила, что Россия настаивает на «незамедлительной и жесткой» реакции, которая должна последовать со стороны профильных международных организаций.
Международная неправительственная организация «Комитет защиты журналистов» призвала Киев воздержаться от запрета источников информации — «с благоприятным или неблагоприятным освещением событий».
«Борьба с пропагандой путем цензуры не только недемократична, но и неэффективна. Мы призываем Украину отменить запрет на российские СМИ», — значится в тексте заявления.
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме сравнил ситуацию с санкционным давлением с хаотической спортивной игрой. «Складывается ситуация в мире такая, что как бы все играют в футбол, но при этом применяют правила борьбы дзюдо. Вот интересная игра какая получается — это совсем и не футбол, и не дзюдо — это просто хаос», — заявил Путин.
Кроме того, президент РФ заявил, что в мире наблюдается подрыв основ многостороннего сотрудничества. «Сегодня мы наблюдаем даже не эрозию, а фактически подрыв основ многостороннего сотрудничества. Система ломается, довольно грубо. Правилом становится нарушение правил», — сказал Путин.
Он также отметил, что санкции стали вполне официальным инструментом торговой политики некоторых стран. «И другие вынуждены к этому приспосабливаться, принимать зеркальные меры», — добавил российский лидер.
Президент РФ подчеркнул, что снижаются темпы заключения соглашений о свободной торговле. По мнению Путина, мы имеем дело с новой формой торгового протекционизма.