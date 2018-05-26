Япония решила «поставить точку» в мирном договоре с РФ

Япония решила «поставить точку» в мирном договоре с Россией

«Вопрос мирного договора, не подписанного в течение более чем 70 лет, решить нелегко, однако в нашем поколении мы хотим поставить точку в этой проблеме. Это и есть главнейшая задача нашего плана», — сказал Абэ.

Путин предложил терпеливо искать решение, отвечающее интересам России и Японии. Ранее российский лидер заявлял, что мирное соглашение может быть заключено через проведение совместной экономической деятельности на островах Южных Курил и при развитии двусторонних отношений.