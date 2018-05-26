Ещё
Абэ заявил о желании заключить мирный договор с Россией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Абэ заявил о желании заключить мирный договор с Россией 

РИА Новости 26 мая 2018
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. АБЭ ПОСЛЕ ПЕРЕГОВОРОВ С ПУТИНЫМ ЗАЯВИЛ, ЧТО ХОЧЕТ ЗАКЛЮЧИТЬ МИРНЫЙ ДОГОВОР С РОССИЕЙ ПРИ ЖИЗНИ НЫНЕШНЕГО ПОКОЛЕНИЯ
РИА Новости: последние новости
В ДНР опасаются увеличения провокаций со стороны ВСУ в преддверии ЧМ-2018 Помпео назвал условия улучшения отношений с Россией Россия готова сохранить транзит газа через Украину, заявил Путин
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия всегда прощает»83
Совратившая школьника учительница погибла в страшной аварии69
Россия обратилась с просьбой к Донбассу176
США назвали условия улучшения отношений с РФ37
Спецоперация Бабченко: кто остался в дураках42
Видео
01:11
Путин рассказал, что его смущает
Политика
02:17
Москве угрожают ежегодные майские ураганы
Общество Новости Москвы
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
00:45
Несите счет: как пропали миллионы Захарченко
Происшествия Статьи
00:52
«Бабченко опозорился до конца своих дней»
Украина Политика
02:00
Генерал ФСБ прокомментировал «воскрешение» Бабченко
Происшествия
03:26
Россия обратилась с просьбой к Донбассу
Политика Конфликты
04:02
Кудрин назвал альтернативу повышения налогов
Экономика Личный счет
00:40
Появилось видео задержания организатора убийства Бабченко
Происшествия
01:24
Захарова прокомментировала «воскрешение» Бабченко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение