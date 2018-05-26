Путин: сотрудничество РФ и Японии в космосе помогает взаимодействию на Земле

«Дорогие друзья, мы знаем, что вы провели уже более 50 различных экспериментов, исследований. Решая задачи в космосе, вы создаете замечательную, необходимую атмосферу для решения задач, которые мы должны решать здесь, на Земле», — сказал Президент РФ, обращаясь к космонавтам.