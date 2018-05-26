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Путин: сотрудничество РФ и Японии в космосе помогает взаимодействию на Земле
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Путин: сотрудничество РФ и Японии в космосе помогает взаимодействию на Земле 

Парламентская газета 21 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Исследования и эксперименты, проводимые Россией и Японией в космосе, создают необходимую атмосферу для решения задач на Земле, заявил Президент РФ Владимир Путин в ходе сеанса связи с Международной космической станцией, сообщает РИА «Новости».
«Дорогие друзья, мы знаем, что вы провели уже более 50 различных экспериментов, исследований. Решая задачи в космосе, вы создаете замечательную, необходимую атмосферу для решения задач, которые мы должны решать здесь, на Земле», — сказал Президент РФ, обращаясь к космонавтам.
Абэ и Путин в субботу провели переговоры в Кремле в узком составе. После этого в Андреевском зале они через центр управления полётами вышли на связь с экипажем МКС в составе командира экспедиции, космонавта Антона Шкаплерова и японского астронавта Норисигэ Канаи..
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