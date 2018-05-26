Путин оценил вклад Японии в деятельность МКС

Путин поприветствовал космонавтов, напомнив, что РФ и Япония уже более 10 лет сотрудничают в этой сфере, на орбите уже побывало семь японских исследователей.

"Япония вносит значительный вклад в деятельность Международной космической станции. Не только граждане Японии, исследователи работают в космосе, но и большой объем аппаратуры, исследований проводится японскими специалистами", — сказал Путин.