Путин оценил вклад Японии в деятельность МКС 

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Япония вносит значительный вклад в деятельность Международной космической станции (МКС), заявил президент РФ Владимир Путин во время связи с МКС, с космонавтами также общается премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Путин поприветствовал космонавтов, напомнив, что РФ и Япония уже более 10 лет сотрудничают в этой сфере, на орбите уже побывало семь японских исследователей.
"Япония вносит значительный вклад в деятельность Международной космической станции. Не только граждане Японии, исследователи работают в космосе, но и большой объем аппаратуры, исследований проводится японскими специалистами", — сказал Путин.