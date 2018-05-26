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Путин оценил вклад Японии в деятельность МКС
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Путин оценил вклад Японии в деятельность МКС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Япония вносит значительный вклад в деятельность Международной космической станции (МКС), заявил президент РФ Владимир Путин во время связи с МКС, с космонавтами также общается премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Путин поприветствовал космонавтов, напомнив, что РФ и Япония уже более 10 лет сотрудничают в этой сфере, на орбите уже побывало семь японских исследователей.
"Япония вносит значительный вклад в деятельность Международной космической станции. Не только граждане Японии, исследователи работают в космосе, но и большой объем аппаратуры, исследований проводится японскими специалистами", — сказал Путин.
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