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Путин и Макрон стали «звездами» соцсетей
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Путин и Макрон стали «звездами» соцсетей 

Рамблер 2 часа назад
Главы России и Франции — Владимир Путин и Эммануэль Макрон стали абсолютными лидерами по количеству упоминаний в соцсетях по итогам третьего дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Таковы данные официальной коммуникационной платформы форума SNWall, сообщает РИА Новости.
Социальная коммуникационная платформа SNWall собирает посты в социальных сетях, помеченные специальными хэштегами мероприятия #SPIEF2018 и #ПМЭФ2018. Таким образом было зафиксировано более 84 тысяч сообщений, посвященных ПМЭФ, это на 104 процента выше, чем в прошлом году.
Путин встретился с Макроном
Абсолютными лидерами по количеству упоминаний в соцсетях по итогам третьего дня форума стали Путин (14 847) и Макрон (8595). На третьем месте оказался индийский мистик Джагги Васудев (3735), который также стал гостем экономического форума, как и в прошлом году. На этот раз он участвовал в дискуссии о «транзитном мире», модератором которой был глава Сбербанка Герман Греф. Активнее всего события форума обсуждали в Twitter (49 795) и Instagram (20 542).
Среди компаний лидерами по количеству упоминаний стали «Газпром» (1032), Сбербанк (915) и фонд «Росконгресс» (843).
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