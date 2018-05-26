Путин и Макрон стали «звездами» соцсетей

Социальная коммуникационная платформа SNWall собирает посты в социальных сетях, помеченные специальными хэштегами мероприятия #SPIEF2018 и #ПМЭФ2018. Таким образом было зафиксировано более 84 тысяч сообщений, посвященных ПМЭФ, это на 104 процента выше, чем в прошлом году.

Абсолютными лидерами по количеству упоминаний в соцсетях по итогам третьего дня форума стали Путин (14 847) и Макрон (8595). На третьем месте оказался индийский мистик Джагги Васудев (3735), который также стал гостем экономического форума, как и в прошлом году. На этот раз он участвовал в дискуссии о «транзитном мире», модератором которой был глава Сбербанка Герман Греф . Активнее всего события форума обсуждали в Twitter (49 795) и Instagram (20 542).