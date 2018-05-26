Путин подумал о мире с Японией

Президент России Владимир Путин на встрече с главами иностранных информационных агентств, среди которых был и глава комитета по редакционным статьям и обозрениям агентства Киодо Хироки Сугита, заявил о том, что считает возможным заключение мирного договора с Японией через проведение совместной экономической деятельности на островах южных Курил и развитие двусторонних отношений.

Агентство Киодо в основном пересказывает слова российского президента о том, что через совместную экономическую деятельность на четырех островах южных Курилах, на которые претендует Япония, через развитие обменов с этими островами и развитие двусторонних отношений "в конце концов можно достичь заключения мирного договора".

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Российский президент дал понять, что решение вопроса об островах возможно на основе Совместной декларации 1956 года, согласно которой Советский Союз должен был передать Японии два острова Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора. При этом Путин напомнил, что именно "Япония в одностороннем порядке отказалась от выполнения" декларации.

Кроме того, Путин сказал, что для японцев "создаются условия для безвизового посещения (островов), снимаются различные ограничения", и это также должно способствовать продвижению к заключению мирного договора.

Российский президент также подчеркнул, что "Россия и Япония прилагают усилия для поиска компромисса, приемлемого для обеих стран".