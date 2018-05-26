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Путин сыронизировал о «российском агенте» Джонсоне
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Путин сыронизировал о «российском агенте» Джонсоне 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин, комментируя утверждения о том, что Россия якобы могла повлиять на принятие решения о Brexit, напомнил, что за выход Великобритании из ЕС выступал нынешний глава Форин-офис Борис Джонсон, предложив считать его «российским агентом».
«Сейчас уже говорят, что Россия виновата и в решении по Brexit», — выразил возмущение Путин, слова которого передает ТАСС.
«То есть тоже абсолютный бред опять, мы не имеем к этому вообще никакого отношения, это внутренние процессы в самой Великобритании», — подчеркнул президент России.
При этом он напомнил, что, например, нынешний глава МИД королевства Борис Джонсон тоже выступал за выход Великобритании из ЕС.
«Может быть, и он тоже наш агент? Знаете, так можно ведь додуматься и договориться до бог знает чего», — сыронизировал российский лидер.
«Просто если есть желание испортить отношения с Россией, то нас можно обвинить вообще во всех смертных грехах, что, собственно, часто и происходит. Только мне кажется, что это очень вредная для всех и опасная позиция, это разрушает систему международных отношений, а мы должны, наоборот, ее укреплять», — подчеркнул российский лидер.
Он напомнил, что о повышении доверия между странами на ПМЭФ говорилось как об одном из важнейших компонентов в строительстве международных отношений.
Ранее Facebook признал отсутствие расходов России на пропаганду Brexit.
Напомним, в конце декабря прошлого года глава МИД Британии Борис Джонсон опроверг вмешательство России в референдум о Brexit, а на следующий день призвал Лаврова признать «вмешательство» Москвы в ход голосования.
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