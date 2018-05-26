Мединский рассказал о реализации майских указов в сфере культуры

По словам министра, в 2018 году бюджет Минкультуры России на реализацию ряда программ составит 99,7 миллиарда рублей. Он также отметил, что новые масштабные задачи, поставленные президентом России, потребуют «концентрации имеющихся ресурсов», пишет агентство.

Мединский рассказал о росте доходов федеральных учреждений культуры. Средства, полученные ими, также направляются на поддержку отрасли. Благодаря этому, в 2018 году будут открыты 378 кинозалов, отремонтированы 400 домов культуры, а также оказана поддержка театрам малых городов и детским театрам.