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Мединский рассказал о реализации майских указов в сфере культуры
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Мединский рассказал о реализации майских указов в сфере культуры 

360tv.ru 26 мая 2018
Фото: 360tv.ru
Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил на полях ПМЭФ о необходимости дополнительного финансирования культурной сферы для решения масштабных задач, которые поставил президент России Владимир Путин в указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», сообщило РИА «Новости».
По словам министра, в 2018 году бюджет Минкультуры России на реализацию ряда программ составит 99,7 миллиарда рублей. Он также отметил, что новые масштабные задачи, поставленные президентом России, потребуют «концентрации имеющихся ресурсов», пишет агентство.
Мединский рассказал о росте доходов федеральных учреждений культуры. Средства, полученные ими, также направляются на поддержку отрасли. Благодаря этому, в 2018 году будут открыты 378 кинозалов, отремонтированы 400 домов культуры, а также оказана поддержка театрам малых городов и детским театрам.
До 29 июня министры социальных блоков должны обеспечить реализацию указа президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Соответствующее распоряжение дал премьер‐министр страны Дмитрий Медведев.
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