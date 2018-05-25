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При применении боевых отравляющих веществ, человек гибнет, заявил Путин
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При применении боевых отравляющих веществ, человек гибнет, заявил Путин 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ: ПУТИН О «ДЕЛЕ СКРИПАЛЯ»: Я НЕ СПЕЦИАЛИСТ ПО БОЕВЫМ ОТРАВЛЯЮЩИМ ВЕЩЕСТВАМ, НО В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЧЕЛОВЕК ГИБНЕТ, А ЕГО ДОЧЬ ВЫГЛЯДИТ ВПОЛНЕ ПРИЛИЧНО
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