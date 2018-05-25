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Прояснилась ситуация со спором Кудрина и Орешкина
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Прояснилась ситуация со спором Кудрина и Орешкина 

Рамблер 4 часа назад
Фото: ТАСС
Новый глава Счетной палаты Алексей Кудрин поделился в Twitter совместным фото с министром экономического развития Максимом Орешкиным, продемонстрировав тем самым, что между ними нет разногласий.
"Желаю Максиму Орешкину успеха в новом правительстве. P. S. Не читайте за обедом анонимных телеграм-каналов", — подписал Кудрин селфи с Орешкиным, на котором оба чиновника улыбаются.
>> Кудрин попал в неловкую ситуацию
Днем в пятницу в Telegram-каналах появились сообщения о том, что Кудрин и Орешкин повздорили в ходе ПМЭФ. Причиной ссоры якобы стали разные подходы чиновников к бюджетному правилу, регулирующему порядок использования дополнительных нефтяных доходов. Накануне Кудрин поднял вопрос о смягчении бюджетного правила за счет повышения цены отсечения с $40 до $45 для увеличения темпов роста экономики.
Комментарии8  Ещё 3 источника 
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