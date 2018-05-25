Прояснилась ситуация со спором Кудрина и Орешкина

"Желаю Максиму Орешкину успеха в новом правительстве. P. S. Не читайте за обедом анонимных телеграм-каналов", — подписал Кудрин селфи с Орешкиным, на котором оба чиновника улыбаются.

Днем в пятницу в Telegram-каналах появились сообщения о том, что Кудрин и Орешкин повздорили в ходе ПМЭФ. Причиной ссоры якобы стали разные подходы чиновников к бюджетному правилу, регулирующему порядок использования дополнительных нефтяных доходов. Накануне Кудрин поднял вопрос о смягчении бюджетного правила за счет повышения цены отсечения с $40 до $45 для увеличения темпов роста экономики.