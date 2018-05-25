Ещё
Глава МИД Франции посетит Грузию, Азербайджан и Армению 26-28 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава МИД Франции посетит Грузию, Азербайджан и Армению 26-28 мая 

RT на русском 42 минуты назад
Фото: RT на русском
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетит Грузию, Азербайджан и Армению 26-28 мая с официальным визитом.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Франции.
«Господин Жан-Ив Ле Дриан отправится с 26 мая по 28 мая на Южный Кавказ. Он последовательно посетит три страны региона: Грузию, Азербайджан и Армению», — говорится в сообщении.
В ходе визитов Ле Дриан планирует встретиться с президентами, премьер-министрами и главами МИД этих стран.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность, что отношения России и Франции обретут новую динамику.
RT на русском: последние новости
Путину на ПМЭФ подарили фигурку галльского петуха В посольстве России в Великобритании озабочены видеообращением Юлии Скрипаль Следовавший в Астрахань самолёт возвращается в Москву из-за отказа правого двигателя
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин анонсировал важные перемены233
Нападение на РФ из-за MH17 вызвало дежавю у Лаврова354
Путин назвал условия транзита газа через Украину58
Россиянам предложат новый налог вместо пенсий236
В Минобороны рассказали о «сбившей» MH17 ракете252
Видео
21:50
Путин анонсировал важные перемены
Экономика
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
00:44
Путин назвал Шохина укравшим у него реплику бандитом
Политика
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
00:30
Крупная рептилия свалилась на дворника в детсаду
Происшествия Новости Москвы
01:00
Бортпроводник пустился в пляс в салоне лайнера
Общество
01:40
В Москве «припарковали» корабль Хана Соло
Новости Москвы
00:44
Валуев потаскал мешки в фильме про Крымский мост
Общество
01:27
Штурм квартиры художника-убийцы попал на видео
Происшествия Недвижимость
04:41
Россию официально обвинили в крушении MH17
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение