Глава МИД Франции посетит Грузию, Азербайджан и Армению 26-28 мая 

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетит Грузию, Азербайджан и Армению 26-28 мая с официальным визитом.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Франции.
«Господин Жан-Ив Ле Дриан отправится с 26 мая по 28 мая на Южный Кавказ. Он последовательно посетит три страны региона: Грузию, Азербайджан и Армению», — говорится в сообщении.
В ходе визитов Ле Дриан планирует встретиться с президентами, премьер-министрами и главами МИД этих стран.
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