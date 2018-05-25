Глава МИД Франции посетит Грузию, Азербайджан и Армению 26-28 мая

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Франции.

«Господин Жан-Ив Ле Дриан отправится с 26 мая по 28 мая на Южный Кавказ. Он последовательно посетит три страны региона: Грузию, Азербайджан и Армению», — говорится в сообщении.

В ходе визитов Ле Дриан планирует встретиться с президентами, премьер-министрами и главами МИД этих стран.