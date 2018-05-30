Россия обратилась с просьбой к Донбассу

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Россия попросила Донбасс не поддаваться на провокации ВСУ 

РИА Новости 1 час назад
Российская сторона на заседании в Минске контактной группы по Донбассу попросила самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики не поддаваться на провокации ВСУ, заявил представитель России Борис Грызлов.
"Как посредник в разрешении этого конфликта, мы обратились к представителям Донбасса: не поддаваться на провокации противостоящей стороны", — заявил Грызлов журналистам.
По его оценке, нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ "вновь и вновь демонстрируют реальное нежелание украинской стороны конфликта создать условия для урегулирования ситуации на базе минских соглашений".
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