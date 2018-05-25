Путин назвал Шохина укравшим у него реплику бандитом 

Президент РФ Владимир Путин и глава РСПП Александр Шохин пошутили по поводу протяженности Европы.
Спорный момент возник на встрече Бизнес-диалог "Россия — Франция", когда французский президент Эммануэль Макрон, который говорил о том, что объединяет два государства, отметил, что территория Европы простирается от Атлантики до Урала.
"Я думаю, что то видение Европы, которым я обладаю, мне говорит о том, что действительно Европа раскидывается от Атлантики до Урала", — сказал Макрон, выразив надежду на динамическое развитие отношений с Россией.
Модератор дискуссии Шохин немного поправил французского лидера.
"Не знаю, может быть это неточность перевода, господин президент, но у нас Европа — от Лиссабона до Владивостока", — сказал он, вызвав смех в зале.
"Не дал мне это сказать, бандит", — пошутил Путин, отвечая Шохину.
"Только я собрался с этого начать — украл у меня. Ну, и ладно", — отметил глава государства, начиная свое выступление на встрече.