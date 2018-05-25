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Нападение на РФ из-за MH17 вызвало дежавю у Лаврова
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Лавров: расследование крушения Boeing в Донбассе напоминает дело Скрипалей 

ТАСС 1 час назад
Расследование крушения Boeing в Донбассе напоминает дело Скрипалей — никаких доказательств. Об этом заявил в пятницу журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях ПМЭФ.
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"Очень напоминает дело Скрипалей, когда сказали "Highly likely это русские", но тут же сообщили, что расследование продолжается, и оно займет время, — указал Лавров. — Складывается ощущение дежавю, если наши партнеры решили и в этом случае, когда речь идет о гибели сотен людей, спекулировать на этом ради достижения своих политических целей, оставляю это на их совести".
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