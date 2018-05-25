В Кремле прокомментировали обвинения в крушении МН17

Песков: Путин пока не ознакомился с выводами голландских следователей по катастрофе МН17

Президент РФ Владимир Путин пока не имел возможности познакомиться с выводами, к которым пришли голландские следователи, расследовавшие причины катастрофы Boeing МН17, сообщил журналистам пресс— секретарь президента Дмитрий Песков "Нет, он не имел возможности пока изучить доклада по Boeing, — сказал представитель Кремля. — Вы знаете, что у него вчера только в час ночи закончилось мероприятие с зарубежными инвесторами по линии РФПИ. Сегодня он готовится к напряженному дню на форуме, в том числе к своему выступлению". Пресс-секретарь президента заявил, что Россия отвергает обвинения в причастности к крушению самолета и не доверяет выводам Совместной следственной группы (ССГ), так как не была привлечена к участию в ее работе. "Вчера, если вы знаете, затрагивалась эта тема. Я хочу вам напомнить слова президента: расследование, которое производилось в Нидерландах, эта следственная группа, она не включала в себя российскую сторону, хотя украинская сторона была представлена. И конечно, не имея возможности быть полноправным участником, Россия не знает в какой степени можно доверять результатам этой работы", — сказал он.