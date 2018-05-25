Ещё
В Кремле прокомментировали обвинения в крушении МН17
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков: Путин пока не ознакомился с выводами голландских следователей по катастрофе МН17 

ТАСС 2 часа назад
Президент РФ Владимир Путин пока не имел возможности познакомиться с выводами, к которым пришли голландские следователи, расследовавшие причины катастрофы Boeing МН17, сообщил журналистам пресс— секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет, он не имел возможности пока изучить доклада по Boeing, — сказал представитель Кремля. — Вы знаете, что у него вчера только в час ночи закончилось мероприятие с зарубежными инвесторами по линии РФПИ. Сегодня он готовится к напряженному дню на форуме, в том числе к своему выступлению".
Пресс-секретарь президента заявил, что Россия отвергает обвинения в причастности к крушению самолета и не доверяет выводам Совместной следственной группы (ССГ), так как не была привлечена к участию в ее работе.
"Вчера, если вы знаете, затрагивалась эта тема. Я хочу вам напомнить слова президента: расследование, которое производилось в Нидерландах, эта следственная группа, она не включала в себя российскую сторону, хотя украинская сторона была представлена. И конечно, не имея возможности быть полноправным участником, Россия не знает в какой степени можно доверять результатам этой работы", — сказал он.
ТАСС: последние новости
Лавров: расследование крушения Boeing в Донбассе напоминает дело Скрипалей Песков согласен с Кудриным, что Путин ставит перед страной амбициозные цели Путин проведет ряд закрытых встреч и будет готовиться к выступлению на ПМЭФ
Комментарии5  Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нападение на РФ из-за MH17 вызвало дежавю у Лаврова160
В Минобороны рассказали о «сбившей» MH17 ракете208
Россиянам предложат новый налог вместо пенсий207
Украина назвала дату большой войны с Россией505
Россия провела секретные испытания172
Видео
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
01:40
В Москве «припарковали» корабль Хана Соло
Новости Москвы
01:27
Штурм квартиры художника-убийцы попал на видео
Происшествия Недвижимость
04:41
Россию официально обвинили в крушении MH17
В мире Политика
02:24
Слияние НЛО засняли в Польше
Наука Общество
01:05
Россия выводит из игры «Томагавки»
Оружие Армия
01:00
Россиянам предложат новый налог вместо пенсий
Личный счет
01:31
По базе ВВС Сирии нанесен ракетный удар‍
Армия Ближний Восток
03:41
В Москву идут заморозки
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение