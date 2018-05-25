Евросоюз обсуждает вопрос о мерах в отношении Венесуэлы, заявил источник

"В свете этого министры подумают над дальнейшими мерами, чтобы оказать дополнительное давление", — сказал в пятницу журналистам источник в структурах ЕС.

При этом он отметил, что «дискуссии о дополнительных мерах уже ведутся», на данном этапе речь идет в основном о лицах, связанных с проведением выборов.