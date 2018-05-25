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Евросоюз обсуждает вопрос о мерах в отношении Венесуэлы, заявил источник
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Евросоюз обсуждает вопрос о мерах в отношении Венесуэлы, заявил источник 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 25 мая — РИА Новости. Глав МИД стран ЕС на переговорах в понедельник рассмотрят меры в отношении Венесуэлы в связи с прошедшими там выборами, итоги которых Евросоюз не признал.
"В свете этого министры подумают над дальнейшими мерами, чтобы оказать дополнительное давление", — сказал в пятницу журналистам источник в структурах ЕС.
При этом он отметил, что «дискуссии о дополнительных мерах уже ведутся», на данном этапе речь идет в основном о лицах, связанных с проведением выборов.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 20 мая. По данным Национального избирательного совета, действующий глава государства Николас Мадуро победил, набрав 6,19 миллиона голосов избирателей (около 68%). Он стал президентом на период 2019–2025 годов.
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