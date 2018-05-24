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Пушков назвал действия Трампа дипломатией угроз
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Пушков назвал действия Трампа в отношении КНДР дипломатией угроз и конвульсий 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение президента США Дональда Трампа отменить встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном, которая должна была состояться 12 июня в Сингапуре.
Пушков отметил, что северокорейский лидер «отказался от испытаний, взорвал полигон, отдал США трёх американцев, встретился с главой Ю. Кореи».
«…а что сделал Трамп? Согласился на встречу, а затем нашёл повод и отменил её, чем отбросил назад весь прогресс. Дипломатия угроз и конвульсий», — написал сенатор в Twitter.
Ранее российский президент Владимир Путин выразил надежду на то, что Соединённые Штаты продолжат диалог с КНДР и саммит двух стран состоится.
24 мая Трамп заявил, что был вынужден отменить встречу с Ким Чен Ыном в Сингапуре.
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