Пушков назвал действия Трампа дипломатией угроз

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение президента США Дональда Трампа отменить встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном, которая должна была состояться 12 июня в Сингапуре.
Пушков отметил, что северокорейский лидер «отказался от испытаний, взорвал полигон, отдал США трёх американцев, встретился с главой Ю. Кореи».
«…а что сделал Трамп? Согласился на встречу, а затем нашёл повод и отменил её, чем отбросил назад весь прогресс. Дипломатия угроз и конвульсий», — написал сенатор в Twitter.
Ранее российский президент Владимир Путин выразил надежду на то, что Соединённые Штаты продолжат диалог с КНДР и саммит двух стран состоится.
24 мая Трамп заявил, что был вынужден отменить встречу с Ким Чен Ыном в Сингапуре.