Путин раскритиковал французского журналиста

На вопрос об украинском гражданине Олеге Сенцове Путин ответил, что в России тот «был задержан за подготовку к террористическим актам», а не за профессиональную деятельность.

«Меня в высшей степени удивляет, почему вы, французский журналист, не задаетесь вопросом об ограничении деятельности журналистов в Украине», — приводит слова Путина ТАСС.

Президент России напомнил, что недавно на Украине российский журналист был обвинен в «государственной измене за его публичную позицию и за его работу именно в качестве журналиста».

Путин счел «странным», что французского журналиста не интересует судьба коллеги на Украине. Президент призвал «внимательно относиться ко всем происходящим процессам в Европе — в Восточной, в Западной, на любых континентах».

Он выразил уважение журналистам, которые «работают в условиях конфликтных ситуаций, подвергаются часто опасности, многие рискуют своей жизнью, даже погибают». Путин заявил, что «их деятельность, их жизнь должны быть защищены».

Президент России призвал «быть объективными, обстоятельными, только так можно решать любые вопросы, иначе не будет никакого доверия друг к другу».