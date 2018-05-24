Путин надеется на диалог между США и КНДР

Путин выразил надежду на возобновление диалога между США и КНДР

"Мы надеемся на то, что диалог все-таки будет возобновлен, продолжен и встреча состоится. Без такой встречи вряд ли можно рассчитывать на существенный прогресс в решении чрезвычайно важного вопроса не только регионального характера, но и планетарного характера, а именно — денуклеризации Корейского полуострова", — сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Будем все вместе работать над тем, чтобы сблизить позиции США и Северной Кореи. Ну и в этих условиях было бы правильно вернуться к прежним механизмам, которые в целом неплохо себя зарекомендовали для позитивного продвижения на этом пути", — отметил он.