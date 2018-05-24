Ещё
Путин надеется на диалог между США и КНДР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин выразил надежду на возобновление диалога между США и КНДР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что будет вестись совместная работа над сближением позиций США и КНДР.
"Мы надеемся на то, что диалог все-таки будет возобновлен, продолжен и встреча состоится. Без такой встречи вряд ли можно рассчитывать на существенный прогресс в решении чрезвычайно важного вопроса не только регионального характера, но и планетарного характера, а именно — денуклеризации Корейского полуострова", — сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Будем все вместе работать над тем, чтобы сблизить позиции США и Северной Кореи. Ну и в этих условиях было бы правильно вернуться к прежним механизмам, которые в целом неплохо себя зарекомендовали для позитивного продвижения на этом пути", — отметил он.
РИА Новости: последние новости
Франция признает стремление России к лидерству, заявил Макрон Россия готова поддерживать "нормандский формат" на всех уровнях Путин и Макрон подтвердили важность выполнения минских договоренностей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ответил на доклад о крушении Boeing в Донбассе390
Один из захваченных в Москве заложников погиб94
Что случилось с Веркой Сердючкой130
Сирийский аэродром подвергся ракетной атаке47
В розыгрыше над Джонсоном обвинили Кремль221
Видео
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
02:48
«Упырь. Обычный человек такое совершить не мог»
Происшествия Статьи
03:49
В Кремле отреагировали на заявление Юлии Скрипаль
Политика
00:38
Кошка промчалась на авто со скоростью 100 км/ч
Общество
06:39
Учителя из Сыктывкара сняли клип «под Киркорова»
Общество
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
03:49
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
02:08
Россия получила бесценную информацию о F-22
Армия Ближний Восток
00:45
Гавайи заволокло ядовитыми облаками
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение