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Отношения России и Франции развиваются
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Путин: отношения России и Франции развиваются, несмотря на все сложности 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Отношения России и Франции развиваются, несмотря на сложности, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин на встрече с президентом Франции Эмануэлем Макроном поблагодарил его за то, что тот принял приглашение приехать в Санкт-Петербург и принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Мы используем эту возможность для того, чтобы полноформатно поговорить и о двухсторонних отношениях. Отношения развиваются, несмотря на все сложности сегодняшнего дня", — заявил российский лидер.
Путин отметил, что торговый оборот между РФ и Францией растет и по итогам 2017 года увеличился почти на 25%. "И в первые месяцы этого года рост продолжается", — подчеркнул он.
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