Москва не будет препятствовать работе украинских СМИ

Москва не будет опускаться до уровня Киева и чинить препятствия работе украинских СМИ в РФ, заявил РИА Новости постпред России при ЕС Владимир Чижов, комментируя ситуацию вокруг введения Украиной санкций против МИА "Россия сегодня".
"Я считаю, что нам до этого уровня опускаться не следует. Но бороться за права журналистов, в том числе на Украине, мы, конечно, продолжим, в том числе с использованием международных площадок, Совета Европы, ОБСЕ", — сказал Чижов в кулуарах ПМЭФ.
"Считаю, что нам не следует уподобляться киевским властям", — добавил он.
Ранее на сайте президента Украины был размещен документ, в котором говорилось, что МИА "Россия сегодня" включено в санкционный список Украины на три года, активы и сайты агентства в этой стране блокируются. Киев включил в санкционный список и портал РИА Новости Украина, руководитель которого, Кирилл Вышинский, арестован, а также заблокировал доступ к "сайтам "Россиясегодня.рф", "Sputniknews.com", "Ria.ru", "Rsport.ria.ru", "1prime.ru", "realty.ria.ru", уточняется на сайте украинского президента.