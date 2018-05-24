Ещё
Москва не будет препятствовать работе украинских СМИ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва не будет препятствовать работе украинских СМИ в России, заявил Чижов 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Москва не будет опускаться до уровня Киева и чинить препятствия работе украинских СМИ в РФ, заявил РИА Новости постпред России при ЕС Владимир Чижов, комментируя ситуацию вокруг введения Украиной санкций против МИА "Россия сегодня".
"Я считаю, что нам до этого уровня опускаться не следует. Но бороться за права журналистов, в том числе на Украине, мы, конечно, продолжим, в том числе с использованием международных площадок, Совета Европы, ОБСЕ", — сказал Чижов в кулуарах ПМЭФ.
"Считаю, что нам не следует уподобляться киевским властям", — добавил он.
Ранее на сайте президента Украины был размещен документ, в котором говорилось, что МИА "Россия сегодня" включено в санкционный список Украины на три года, активы и сайты агентства в этой стране блокируются. Киев включил в санкционный список и портал РИА Новости Украина, руководитель которого, Кирилл Вышинский, арестован, а также заблокировал доступ к "сайтам "Россиясегодня.рф", "Sputniknews.com", "Ria.ru", "Rsport.ria.ru", "1prime.ru", "realty.ria.ru", уточняется на сайте украинского президента.
РИА Новости: последние новости
Рогозин будет формировать новый космический облик России, заявил Шаманов Эксперт оценил перспективы назначения Рогозина на пост главы "Роскосмоса" В Совфеде назвали назначение Рогозина на пост главы "Роскосмоса" логичным
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Упырь. Обычный человек такое совершить не мог»223
Россия получила бесценную информацию о F-22162
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу251
Убийцы многодетной матери на Кубани попали на видео110
На Кубани произошла новая трагедия44
Видео
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
02:48
«Упырь. Обычный человек такое совершить не мог»
Происшествия Статьи
03:49
В Кремле отреагировали на заявление Юлии Скрипаль
Политика
00:38
Кошка промчалась на авто со скоростью 100 км/ч
Общество
06:39
Учителя из Сыктывкара сняли клип «под Киркорова»
Общество
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
03:49
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
02:08
Россия получила бесценную информацию о F-22
Армия Ближний Восток
00:45
Гавайи заволокло ядовитыми облаками
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение