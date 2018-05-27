России грозят многомиллионные иски за сбитый Boeing

Нидерланды считают Россию причастной к крушению малазийского Boeing (рейс MH17) в Донбассе в июле 2014 г., Австралия разделяет эту позицию, заявило в пятницу правительство Нидерландов.

«Судебное производство на государственном уровне — сложный юридический процесс, и для этого существует несколько возможностей. Нидерланды и Австралия попросили Россию вступить в диалог, чтобы прийти к решению по компенсации огромных страданий и ущерба, которые принесло крушение MH17. Возможный следующий шаг — передача дела в международный суд или иную организацию», — говорится в заявлении.

В четверг совместная следственная группа сообщила, что сбивший лайнер зенитный ракетный комплекс «Бук» принадлежал 53-й зенитной бригаде из Курска

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок пояснил, что процесс привлечения России к ответственности будет идти параллельно с расследованием, направленным на установление индивидуальной уголовной ответственности за гибель 298 человек (большинство из них были голландскими подданными).