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России грозят многомиллионные иски за сбитый Boeing
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России грозят многомиллионные иски за сбитый Boeing 

Ведомости 4 часа назад
Фото: Reuters
Нидерланды считают Россию причастной к крушению малазийского Boeing (рейс MH17) в Донбассе в июле 2014 г., Австралия разделяет эту позицию, заявило в пятницу правительство Нидерландов.
«Судебное производство на государственном уровне — сложный юридический процесс, и для этого существует несколько возможностей. Нидерланды и Австралия попросили Россию вступить в диалог, чтобы прийти к решению по компенсации огромных страданий и ущерба, которые принесло крушение MH17. Возможный следующий шаг — передача дела в международный суд или иную организацию», — говорится в заявлении.
В четверг совместная следственная группа сообщила, что сбивший лайнер зенитный ракетный комплекс «Бук» принадлежал 53-й зенитной бригаде из Курска.
Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок пояснил, что процесс привлечения России к ответственности будет идти параллельно с расследованием, направленным на установление индивидуальной уголовной ответственности за гибель 298 человек (большинство из них были голландскими подданными).
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу сообщил, что обсудил с Блоком ситуацию, но не услышал от него никаких фактов, доказывающих вину России. А президент Владимир Путин заявил, что поскольку Россия не допущена к расследованию, то у нее «нет оснований полностью доверять» его результатам.
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